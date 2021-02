Pierwsza komórka z aparatem fotograficznym

Sharp J-SH04

Dziś sobie nie wyobrażamy telefonu bez tej funkcji, bo też mało kto chyba pamięta komórki, które nie robiły zdjęć. Pierwszy telefon z aparatem fotograficznym pojawił się w Japonii, w listopadzie 2000. Był to skonstruowany przez Sharpa model J-SH04. Gadżet o wymiarach 127×39×17 mm i masie 74 g miał wbudowany obiektyw o przysłonie f/1:2,8, ogniskowej 2,0 mm i matrycę CMOS o rozdzielczości 0,11 Mpix. Zrobione zdjęcia można było przeglądać na ekraniku wyświetlającym 256 kolorów, a także wysłać je e-mailem.

Jednak nie był pierwszy

W rzeczywistości J-SH04 wcale nie był pierwszą komórką z obiektywem. Wcześniej bowiem pojawiło się kilka innych urządzeń o takich możliwościach. Np. DataScope SD-110 już w 1997 miał możliwość podłączenia specjalnej przystawki zawierającej aparat fotograficzny o rozdzielczości 0,08 Mpix. A Kyocera w 1999 roku opracowała VP-210 Visual Phone z wbudowaną z przodu kamerką, umożliwiającą też robienie zdjęć i wysyłanie ich drogą radiową na komputer.

Poprzednicy nie byli doskonali

W Korei Południowej na kilka miesięcy przed premierą Sharpa J-SH04 można było kupić Samsunga SCH-V200, z wbudowanym cyfrowym aparatem fotograficznym, który wszelako nie był zintegrowany z telefonem. Aby obejrzeć zrobione zdjęcia, należało przesłać je do komputera. Dopiero J-SH04 miał to wszystko, co znamy dzisiaj – wbudowany (i umieszczony na „pleckach” telefonu) aparat, umożliwiający nie tylko zrobienie fotografii, ale i ich odczyt na wyświetlaczu telefonu. Urządzenie Sharpa spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez konsumentów, co sprawiło, że inni producenci natychmiast skopiowali ten pomysł. I tak się zaczęło…

fot. Wikipedia