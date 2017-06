Pierwsza turniejowa klawiatura od Genesis

TKL to skrót od Tenkeyless Mechanical Keyboard - klawiatury mechanicznej bez panelu numerycznego. Usunięcie tej części powoduje, iż Thor 300 TKL ma być wygodny do przenoszenia. Częstym podróżom ma służyć także wytrzymała, aluminiowa obudowa.

Przełączniki dla graczy

Thor 300 TKL oparto o przełączniki Outemu, dodatkowo gracz ma do wyboru wersje z dwoma najpopularniejszymi do grania switchami: blue i red. Każdy z modeli ma też swoje dedykowane podświetlenie: dla przełączników niebieskich jest to zielony, a dla czerwonych biały.

Funkcjonalne podświetlenie

Kolejnym gamingowym elementem Thor 300 TKL jest podświetlenie składające się z 20 trybów, z czego 8 przeznaczonych jest do popularnych gatunków sieciowych, takich jak FPS, MOBA itp. Co więcej, gracz sam może zaprogramować dwa dodatkowe, w pełni unikalne tryby.

Nie przeoczy żadnego klawisza

Jak na klawiaturę dla graczy przystało, Thor 300 TKL posiada pełny N-Key rollover. Dzięki temu każdy wciśnięty klawisz błyskawicznie prześle sygnał do komputera, a gracz nie musi martwić się o to, że przy jednoczesnym wciśnięciu kilku przycisków system nie rozpozna któregoś z nich.

Łatwiejsza droga do zwycięstwa

By jeszcze bardziej ułatwić graczom podróżowanie z Thor 300 TKL, klawiaturę wyposażono w organizer kabla, a także antypoślizgowe gumowe nóżki, zapobiegające w trakcie rozgrywki ślizgania się mechanika po powierzchni. Urządzenie posiada też liczne klawisze multimedialne.

Za klawiaturę Genesis Thor 300 TKL przyjdzie nam zapłacić ok 149 zł.