Pierwszy 3-zatokowy NAS RAID 5 w ofercie firmy QNAP

30% użytkowników urządzeń QNAP NAS preferuje konfigurację RAID 5, która pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej, a także na zapewnienie wysokiej wydajności oraz ochronę danych. Pierwszy 3-zatokowy QNAP NAS pozwala użytkownikom na tworzenie konfiguracji RAID 5 i tworzenie atrakcyjnej kosztowo prywatnej platformy storage. TS-328 obsługuje również migawki (snapshots), pozwalając tym samym użytkownikom na szybkie przywracanie danych w przypadku ich skasowania, uszkodzenia lub ataku ransomware.

QNAP TS-328 wykorzystuje czterodzeniowy processor Realtek RTD1296 1,4 GHz oraz 2GB pamięci DDR4 RAM. Urządzenie oferuje dwa porty 1GbE z SATA 6Gb/s, zapewniające prędkości zapisu/odczytu sięgające 225 MB/s. Sprzętowe dekodowanie wideo H.264/H.265 oraz transkodowanie w czasie rzeczywistym sprawia, że TS-328 może sprawnie konwertować materiały wideo do uniwersalnych formatów, które można bez problemu odtwarzać na urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacjom do streamingu QVHelper, Qmedia oraz Video HD, użytkownicy mogą wygodnie przesyłać multimedia do innych urządzeń w domowej sieci lub do urządzeń mobilnych.

Urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszej wersji systemu QTS - QTS 4.3.4. Umożliwia on m.in. wygodne przeglądanie i backupowanie danych z urządzeń mobilnych - wystarczy podłączyć je do portu USB. Wbudowane App Center oferuje możliwość zainstalowania wielu przydatnych aplikacji, m.in. IFTTT Agent oraz Qfiling (automatyzujących zadania i zwiększające produktywność oraz wydajność), Qsirch (pełnotekstowa wyszukiwarka plików na NAS-ie), a także Qsync oraz Hybrid Backup Sync (upraszczające proces udostępniania i synchronizowania plików). Użytkownicy mogą również zainstalować na urządzeniach mobilnych aplikację Qphoto, która pozwala m.in. na automatyczne zapisywanie zdjęć i filmów rejestrowanych np. smartfonem na dysku NAS-a.

Specyfikacja

- TS-328: 2GB pamięci DDR4 RAM

3-zatokowy model tower; czterordzeniowy procesor Realtek RTD1296 1.4 GHz; dyski 2.5/3.5-inch SATA 6Gbps HDD/SSD z obsługą hot-swap; 2x port Gigabit RJ45 LAN; 1x port USB 3.0, 2x port USB 2.0; wbudowany głośnik.