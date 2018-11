Pierwszy 7-nanometrowy układ graficzny do systemów sztucznej inteligencji i superkomputerów

Jest to technologia zaprojektowana dla następnej generacji systemów głębokiego uczenia, chmur obliczeniowych i superkomputerów, które mają służyć badaczom, naukowcom i deweloperom do rozwiązywania najtrudniejszych obecnie problemów w dziedzinach takich jak zmiany klimatu, biologia komputerowa, zapobieganie chorobom i wielu innych. AMD Radeon Instinct MI60 to najszybszy na świecie akcelerator obliczeń podwójnej precyzji, jaki można podłączyć do portu PCIe. Zapewnia on nawet 7,4 TeraFlopsa szczytowej mocy w obliczeniach FP64, które są wykorzystywane w wielu sektorach, jak przemysł energetyczny, lotniczy, kosmiczny czy obronny.

Akceleratory AMD Radeon Instinct MI60 i MI50 otrzymały ponadto:

- Hiper-szybką pamięć HBM2 ECC o przepustowości na poziomie 1 TB/s;

- Obsługę standardu PCIe 4.0;

- Elastyczną obsługę obliczeń o mieszanej precyzji (FP16, FP32 i INT4/INT8);

- Dwa łączniki Infinity Fabric per układ graficzny, co umożliwia bezpośrednią komunikację z szybkością 200 GB/s, połączenie pierścieniowe nawet 4 układów graficznych i przepustowość nawet 6-krotnie wyższą niż ta, którą zapewnia standard PCIe 3.0.

Akcelerator AMD Radeon Instinct MI60 powinien trafić w ręce klientów z końcem 2018 roku, a dostawy modelu MI50 rozpoczną się przed końcem 1 kwartału 2019.

Firma AMD ponadto zapowiedziała udostępnienie z końcem 2018 roku nowej wersji platformy deweloperskiej - ROCm 2.0, która jest zgodna z nowymi akceleratorami Radeon Instinct i pozwala na efektywne tworzenie oprogramowania dla wydajnych i energooszczędnych zarazem heterogenicznych systemów komputerowych.