Pierwszy chiński wytwórca procesorów graficznych

Bez pomocy z zewnątrz

Moore Threads poinformowała, że jej technologia produkcji procesorów graficznych bazuje wyłącznie na chińskiej własności intelektualnej i wiedzy specjalistycznej. GPU mogą wykonywać obliczenia graficzne 3D, wysokowydajne obliczenia równoległe, być wykorzystywane w systemach AI oraz do akceleracji wideo wysokiej rozdzielczości.

Chociaż Moore Threads założono raptem w październiku 2020 roku, to przedstawiciele firmy twierdzą, że sprosta ona wszystkim zadaniom niezbędnym do powstania układów graficznych – od projektu po produkcję. Możliwe jest to m.in. dzięki pieniądzom, które otrzymała w trzech transzach od tuzów takich jak Sequoia Capital China, ByteDance (właściciel TikToka) i Tencent.

W ostatnim etapie finansowania na konto Moore Threads wpłynęło około 313 mln dolarów, które przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć na uruchomienie produkcji swojego pierwszego GPU na skalę przemysłową, oraz na dalsze badania rozwojowe w dziedzinie budowy chipów graficznych.

fot. Pixabay