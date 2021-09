Pierwszy dysk twardy

Więcej niż dwie dyskietki

Pierwszy HDD skonstruowała firma IBM w 1956 roku; oficjalnie zaprezentowano go 14 września. Urządzenie noszące nazwę IBM 350 (znane też jako RAMAC) przypominało rozmiarami sporą pralkę i składało się z ułożonych pionowo 50 talerzy o średnicy 24 cali (mniej więcej 60 centymetrów), wirujących z szybkością 1200 obrotów na minutę. Co ciekawe, do odczytu informacji używano tylko jednego ramienia z dwoma głowicami; czas dostępu do danych wynosił ok. 600 ms.

Całość miała imponującą pojemność... niemal 3,75 MB. Dzisiaj to śmieszy, ale współczesne HDD działają na tej samej zasadzie co ich protoplasta.

Początkowo IBM nie sprzedawał napędów dyskowych, lecz je wynajmował za 3200 dolarów miesięcznie. Ostatni taki dysk wycofano z użycia w roku1969. W 1961 roku skonstruowano ulepszą wersję HDD – dysk IBM 1301. Składał się on tylko z 25 talerzy, a każdy z nich miał własną głowicę. Pojemność wzrosła do 28 MB.

fot. Wikipedia