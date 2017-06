Pierwszy gamingowy desktop z serii Inspiron oraz nowe rozwiązania AiO

Pierwszy gamingowy desktop z rodziny Dell Inspiron

Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji komputerów, firma Dell wprowadza do sprzedaży pierwszego gamingowego desktopa z rodziny Inspiron. Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających graczach urządzenie, zostało wyposażone w wielordzeniowe procesory AMD Ryzen z funkcją SenseMI, wydajne karty graficzne oraz w zależności od wersji, do 32GB pamięci operacyjnej RAM DDR4.

Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia oraz technologii SenseMI, desktop firmy Dell gwarantuje wysoką wydajność, zarówno podczas grania, streamowania, jak i korzystania z funkcji wirtualnej rzeczywistości. Z kolei, zintegrowana 7.1-kanałowa karta dźwiękowa w połączeniu z oprogramowaniem audio Waves MaxxAudio Pro sprawia, że korzystanie z multimediów dostarcza jeszcze większą przyjemność niż dotychczas.

Resztę specyfikacji technicznej dopełniają: podwójny slot na kartę graficzną, port USB 3.1 Typu C, do sześciu portów USB 3.1 oraz do pięciu gniazd na dyski HDD/SSD.

Dell AiO Inspiron 27 serii 7000 - stworzony z myślą o technologii VR

Zaprojektowany od podstaw jako idealne rozwiązanie do obsługi technologii VR i rozrywki, najnowszy AiO Inspiron 27 7000 pozwala na pracę nad wieloma projektami jednocześnie oraz komfortowe granie czy oglądanie filmów wspólnie z przyjaciółmi i rodziną. Bezramkowy wyświetlacz InfinityEdge z obsługą rozdzielczości 4K oraz wysoka jakość dźwięku, dostarczają wyjątkowych wrażeń audiowizualne.

Najnowsze, wielordzeniowe procesory firmy Intel siódmej gneracji oraz karty graficzne AMD Polaris RX500 gwarantują komfortową obsługę rozwiązań wirtualnej rzeczywistości, takich jak: Oculus Rift czy HTC Vive. Bezpieczny dostęp do urządzenia zapewnia biometryczna metoda uwierzytelniania - Windows Hello, która identyfikuje użytkownika za pomocą rysów twarzy i tęczówki. Urządzenie posiada także wirtualnego asystenta - Cortana, porty USB 3.1 typu C oraz wydajne dyski SSD.

Dell AiO Inspiron 24 serii 5000 - streming na najwyższym poziomie

Wraz z nowym AiO Inspiron 24 serii 5000, firma Dell opracowała najlepsze rozwiązanie w zakresie streamowania wideo i multimediów. Wspomniany komputer został wyposażony w stworzoną z myślą o urządzeniach Dell, technologię SmartByte od Rivet Networks, która pomaga zapobiec buforowaniu podczas strumieniowego przesyłania treści. Specjalne oprogramowanie w czasie rzeczywistym kontroluje przepływ danych i nadaje priorytet streamowanego obrazu, nie pozwalając na zakłócenia ze strony mniej pilnego ruchu sieciowego. Dzięki temu, użytkownik może komfortowo konsumować treści bez jakichkolwiek opóźnień.

Dell AiO Inspiron 24 serii 5000 został także wyposażony w bezramkowy wyświetlacz InfinityEdge, procesory AMD Ryzen, karty graficzne AMD Polaris RX500, porty USB Typu C oraz systemy: Windows Hello i Cortana.

Cena i dostępność

Zaprezentowane komputery AiO będą już niebawem dostępne w sprzedaży w wybranych sieciach detalicznych w Polsce. Ceny i dostępność desktopa z serii Dell Inspiron Gaming nie jest jeszcze znana.