Pierwszy komputer IBM-a

Kalkulator czasu M*A*S*H-a

Niemal siedem dekad temu, 29 kwietnia 1952 roku, zadebiutował pierwszy komputer typu mainframe wyprodukowany przez firmę IBM – Model 701 (IBM 701 Electronic Data Processing Machine).

Urządzenie jakby nietypowe

W owych czasach IBM był już wprawdzie związany z raczkującą na razie branżą komputerową, ale głównie jako dostawca sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do produkcji kart perforowanych. Skonstruowanie przez firmę własnego komputera było dość zaskakujące.

Inspiracją do budowy maszyny była... wojna koreańska. Ówczesny prezes IBM-a, Thomas Watson, uznał że amerykańskiej armii przyda się taki „kalkulator obronny" – byłby on wykorzystywany w celu wspomagania prac nad nowymi systemami broni i tworzenia tzw. tablic artyleryjskich. Za pamięć służyły 72 specjalne lampy elektronowe (tzw. tuby Williamsa-Kilburna). Każda z nich mogła przechować 1024 bity.

W sumie powstało 19 maszyn tego typu (w tym także modele „cywilne", noszące oznaczenia IBM 702 i IBM 650). Co ciekawe, taki komputer można było wynająć do przeprowadzenia obliczeń za 8100 dolarów miesięcznie; odpowiada to współcześnie (z grubsza) 60 000 dolarom.

fot. Wikipedia