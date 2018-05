Pierwszy myPhone z ekranem 18:9 trafia do sprzedaży

W modelu Pocket 18x9 producent zastosował ekran w proporcjach 18:9 (5 cali, 960x480 px). Dzięki temu smartfon zapewnia przede wszystkim więcej użytecznego obszaru w porównaniu do modeli z ekranem 16:9 o takich samych gabarytach (w myPhone Pocket 18x9, który ma niemal identyczne wymiary jak Pocket 2 z 4,5-calowym ekranem, zastosowano aż 5 calowy wyświetlacz). Pozwala to docenić tryb dzielonego ekranu i dostęp do większej ilości treści. Efekt przestrzenności potęgują też mniejsze ramki niż w poprzednich modelach.

Stabilne działanie smartfona to zasługa 4-rdzeniowego procesora MediaTek oraz 1-gigabajtowej pamięci RAM. Do dyspozycji użytkowników jest też 8 GB pamięci, które można zwiększyć o dodatkowe 32 GB za pomocą karty microSD. Smartfon jest wyposażony także w aparat główny z podwójnym obiektywem 5 Mpx + 0,3 Mpx (drugi obiektyw zbiera informacje podczas robienia zdjęcia i wspiera pracę głównej kamery) oraz doświetlającą diodą i przednią kamerę 2 Mpx do robienia selfie. Długi czas działania zapewnia urządzeniu wymienny akumulator 2000 mAh. myPhone Pocket 18x9 ma również moduł Bluetooth, dzięki któremu "sparujemy" z urządzeniem zestaw głośnomówiący lub samochodowy, 3G i Wi-Fi zapewniające dostęp do internetu i ulubionych aplikacji, Dual SIM, a także gniazdo mini jack 3,5 mm do podłączania słuchawek. Pracę urządzenia wspiera czysty, bezpieczny i certyfikowany system Android 7.0 Nougat.

myPhone Pocket 18x9 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej i czarnej ze srebrną ramką dodającą urządzeniu szyku, w cenie 269 zł.

Ofertę myPhone z modelami w rozmiarze 18:9 już wkrótce wzbogacą smartfony: FUN 18x9 oraz Prime 18x9.