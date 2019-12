Pierwszy telewizor 8K z serii LG – NanoCell

Technologia 8K nie jest na razie zbyt popularna, ponieważ rzadko pojawiają się treści, które są do niej dostosowane. Nie przeszkadza to jednak koncernom w opracowywaniu sprzętów działających właśnie w tej rozdzielczości. Prognozuje się, że wkrótce (tak jak zazwyczaj dzieje się w takich przypadkach) pojawią się treści, które będzie można odtwarzać w tej technologii.

LG opracowało technologię NanoCell, która w najnowszej serii telewizorów ma być połączona z 8K. Czy będzie ona poważną konkurencją dla technologii OLED? Być może. NanoCell jest to bowiem system mający zapewniać jeszcze bardziej realistyczny i żywy obraz, co w połączeniu z rozdzielczością 8K może odbiorcom zapierać dech w piersiach. LG NanoCell 8K wykorzystuje procesor Aplha generacji 9.2, nowy wyświetlacz ma przekątną 75 cali. Matryca, w którą został wyposażony telewizor, to IPS LCD.

NanoCell 8K ma kosztować ok. 26 tysięcy złotych.

fot. LG