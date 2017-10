Pixel 2 i Pixel 2 XL - oficjalna prezentacja

Pixel 2 i Pixel 2 XL nie są już do siebie tak podobne jak poprzednia generacja smartfonów Google. Teraz to dwa zupełnie różne urządzenia, produkowane przez innych producentów, z nieco odmienną specyfikacją. Oba pracują jednak pod kontrolą najnowszego Androida 8.0 Oreo i są napędzane przez układ Qualcomm Snpadragon 835 z 4 GB pamięci RAM. W obu usunięto też złącze słuchawkowe, a czytnik linii papilarnych został umieszczony na tylnym panelu. Smartfony są odporne na zachlapania (spełniają normy IP67) i obsługują technologię e-SIM. Nie zapomniano także o frontowych głośnikach stereo.



Pixel 2 to model mniejszy, produkowany przez HTC. Z wyglądu nie przypomina jednak żadnego z ostatnich urządzeń tajwańskiej firmy. Smartfon został wyposażony w 5-calowy ekran Full HD OLED o proporcjach 16:9, który (tradycyjnie dla HTC) okalają pokaźne ramki, a jego kształty w dużym stopniu przypominają poprzednika. Wbudowana bateria ma pojemność 2700 mAh.

Zdecydowanie bardziej spektakularnie prezentuje się Pixel 2 XL, za który odpowiada LG. Urządzenie ma większy, 6-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości Quad HD+, który jest zaokrąglony na krawędziach i ma proporcje 18:9. Dzięki temu, że ramki wokół panelu są bardzo cienkie, telefon wygląda nowocześnie, a mimo sporej przekątnej, nie jest przesadnie duży. Akumulator może pochwalić się 3520 mAh pojemności. Cechą wspólną nowych Pixeli jest aparat.

Google nie zdecydowało się na umieszczenie na tylnym panelu dwóch obiektywów, ale według zapowiedzi, nie oznacza to, że jednostka jest w czymkolwiek gorsza od konkurencji. 12-megapikselowa matryca współpracuje z optyką f/1.8, a układ wyposażono w optyczną stabilizację obrazu. Z punktu widzenia Google, najważniejszym elementem aparatów jest jednak oprogramowanie, które przy pomocy zaawansowanych algorytmów bierze czynny udział w ulepszaniu jakości zdjęć. Popularny test DxOMark przyznał nowym Pixelom 98 punktów, co jest najwyższą oceną w historii.

Google wyposażyło modele Pixel 2 i Pixel 2 XL w technologię aktywnych krawędzi, zaczerpniętą od HTC. W tym wypadku, jest ona jednak mniej elastyczna - za pomocą ściśnięcia można aktywować tylko wybrane funkcje Google, głównie związane z asystentem głosowym.

Ceny Google Pixel 2 zaczynają się od 649 dolarów za wersję 64 GB. Odmiana z pamięcią 128 GB została wyceniona na 749 dolarów. Pixel 2 XL jest dostępny w takich samych wariantach, które kosztują kolejno 849 i 949 dolarów. Smartfony nie będą oficjalnie dostępne w Polsce.