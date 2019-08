Pixel 4 plus Soli, czyli ręce przy sobie

Koncern Google potwierdził w oficjalnym firmowym blogu, że smartfon Pixel 4, którego premiera planowana jest w bieżącym roku, będzie obsługiwany w sposób bezdotykowy.

Miniaturowy radar Soli – dzieło zespołu ds. zaawansowanych technologii i projektów (ATAP, Advanced Technology and Projects) – ma wykrywać ruchy wykonywane w pobliżu ekranu smartfona. Użytkownik machając ręką będzie w stanie przewijać listę odtwarzanych utworów, uaktywniać tryb drzemki w przypadku pojawienia się alarmu albo wyciszać połączenia głosowe. Jak podkreślają inżynierowie Google'a, wymienione usługi to początek systemu sterowania Motion Sense, który ma być rozbudowywany w kolejnych generacjach smartfonów wyposażonych w układ Soli. Mechanizm Motion Sense będzie dostępny tylko w wybranych krajach (niewymienionych we wpisie w blogu).

Radar Soli ma także uprościć odblokowywanie smartfona z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy. Klasyczny, znany już z innych aparatów sposób aktywacji, wymaga podniesienia urządzenia, ustawienia się pod określonym kątem względem kamery i odczekania, aż charakterystyczne cechy wyglądu zostaną uznane za zgodne z zapamiętanym obrazem właściciela smartfona.

W przypadku sięgnięcia po model Pixel 4 radar Soli sam stwierdzi, że użytkownik chce odblokować telefon i włączy czujniki odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich algorytmów nie będzie konieczne ustawianie się w określony sposób względem kamery: jak twierdzą pracownicy Google'a, smartfon rozpozna uprawnionego użytkownika nawet wtedy, gdy kamera znajdzie się w pozycji do góry nogami.

Opisywana funkcja będzie mogła zostać wykorzystana także do bezpiecznego dokonywania płatności i uwierzytelniania się w zewnętrznych aplikacjach.

Co istotne, dane przetwarzane w przypadku zastosowania technologii rozpoznawania twarzy nigdy nie opuszczą telefonu. Obrazy użyte do odblokowania aparatu nie są udostępniane innym usługom Google'a. Za bezpieczeństwo i prywatność obrazu odpowiada układ Titan M zamontowany w modelu Pixel 4. Podobnie jest z danymi, które zbiera czujnik Soli – są one przetwarzane wyłącznie w telefonie.

fot. Google