Platforma Omada SDN

TP-Link rozbudowuje ofertę systemów zarządzanych za pośrednictwem chmury o platformę Omada SDN. Pozwala ona na uruchomienie skalowalnej sieci przewodowej i radiowej (WLAN), kontrolowanych za pomocą jednego interfejsu.

Do sprzedaży trafiają także trzy nowe produkty: router VPN TL-R605, punkt dostępowy EAP230-Wall oraz kontroler sprzętowy OC300, zgodne z platformą Omada SDN. Oferowane wcześniej punkty dostępowe otrzymały aktualizację oprogramowania, która pozwala na współpracę z systemem Omada SDN.

Omada SDN umożliwia administratorom centralne zarządzanie siecią działającą w jednej placówce lub rozproszonej między wiele oddziałów firmy. Projektanci sieci mają do dyspozycji dwa warianty systemu: z kontrolerem sprzętowym (uwalniającym od konieczności korzystania z komputerów i serwerów) oraz z instalowanym na komputerze w sieci lokalnej oprogramowaniem Omada Controller. Firma TP-Link oferuje także kontroler Omada Cloud opłacany w modelu subskrypcyjnym; bazuje on na chmurze i nie wymaga stosowania ani kontrolera sprzętowego, ani programowego.

W każdym opisanym wariancie funkcje realizowane przez sieć i jej system zarządzania są identyczne. Administratorzy mogą zarządzać siecią korzystając z aplikacji na urządzenia z systemem iOS oraz Android.

Trzy premiery

Platformie Omada towarzyszy debiut trzech wspomnianych wcześniej urządzeń. Pierwszym jest gigabitowy router VPN TL-R605VPN. Został on wyposażony w pięć gigabitowych portów (jeden to port WAN, jeden - port LAN, a trzy pozostałe porty mogą pełnić zarówno rolę portu WAN, jak i LAN).

Model TL-R605 obsługuje protokoły IPSec/PPTP/L2TP VPN. Router jest w stanie obsłużyć do 20 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 16 połączeń OpenVPN, 16 połączeń L2TP oraz 16 połączeń PPTP VPN.

Druga nowość to kompaktowy naścienny punkt dostępowy EAP230-Wall. Jego obudowa ma grubość 11mm i nadaje się do montowania w standardowej puszce nad- lub podtynkowej. Technologia 802.11ac Wave2 MU-MIMO pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. Łączna przepustowość wynosi do 1200 Mb/s (do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz). Punkt dostępowy jest wyposażony w dwa gigabitowe porty Ethernet. Zastosowana technologia kształtowania wiązki (beamformingu) zwiększa stabilność połączenia połączenie z odbiornikami. Z kolei dzięki technologii PoE urządzenie można zasilać oraz łączyć z siecią LAN.

Ostatnia nowość – kontroler Omada Cloud OC300 – służy do zarządzania siecią złożoną z maksymalnie 500 urządzeń zgodnych z systemem Omada (punktów dostępowych, przełączników i routerów). Kontroler OC300 pozwala zarządzać siecią zdalnie poprzez chmurę, zarówno za pośrednictwem aplikacji na urządzenia z systemem iOS lub Android, jak i przeglądarki WWW.

Urządzenie może być zasilane z wykorzystaniem standardu PoE 802.3af/at. Zamontowany w kontrolerze port USB 3.0 służy do aktualizacji oprogramowania lub tworzenia kopii zapasowych konfiguracji sieci.

Kontroler Omada Cloud OC300, router VPN TL-R605 oraz punkt dostępowy EAP230-Wall są objęte pięcioletnią gwarancją.

fot. TP-Link