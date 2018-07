Platinet Crude – stylowy głośnik bezprzewodowy

Platinet CRUDE to konstrukcja wyposażona w dwa głośniki o łącznej mocy 30 W, które zapewniają czysty i dynamiczny dźwięk z wyrazistym podkreśleniem basów. Analogowe pokrętła trybu i głośności sprawiają, że obsługa jest jeszcze bardziej precyzyjna. Wbudowany akumulator o pojemności wynoszącej aż 5400 mAh pozwala na kilkanaście godzin ciągłego odtwarzania muzyki.

Łączność Bluetooth 4.0 umożliwia bezprzewodową pracę w odległości nawet do 10 metrów od podłączonego urządzenia. Użytkownik ma do dyspozycji również port USB pozwalający na współprace z zewnętrznymi nośnikami pamięci (np. pendrive), a także 3,5-milimetrowe złącze AUX, do którego można podłączyć odtwarzacze multimedialne, które nie posiadają łączności Bluetooth.

Na obudowie Platinet CRUDE zastosowano materiał imitujący skórę. Maskownica głośników została pokryta szarą plecioną tkaniną. Wszystkie przyciski oraz złącza umieszczono na górnej powierzchni, dzięki czemu obsługa jest jeszcze wygodniejsza.

Sugerowana cena detaliczna wynosi 299,90 zł brutto.