Play wysyla SMS-y do osób nadużywających roamingu

Od 15 czerwca 2017 r. wszyscy klienci Play, którzy w ramach umowy mają pakiety minut, SMS i MMS, a także klienci ofert na kartę, którzy zakupili takie pakiety, mogą korzystać z nich w Unii Europejskiej na takich samych warunkach, jak w kraju.

Także wszystkie połączenia i wiadomości przychodzące są bezpłatne we wszystkich ofertach. Dodatkowo, każdy klient ma możliwość korzystania z transmisji danych bez dodatkowych opłat, a wielkość pakietu jest uzależniona od wartości abonamentu lub zakupionego w ofertach na kartę pakietu. W ten sposób Play w pełni realizuje zasadę "Roam Like At Home".

Inni operatorzy również korzystają z zasady Roam Like At Home. Dlaczego zatem Play będzie wysyłał SMS-y do niektórych abonentów?

"Jeżeli bilans z ostatnich czterech miesięcy wskazuje na to, że przebywacie cały czas poza Polską odpowiedniego SMS-a. Będziemy zmuszeni naliczyć dodatkowe opłaty" - tłumaczy rzecznik sieci, Marcin Gruszka (materiał wideo poniżej). Play, podobnie jak każdy inny operator, ponosi koszty roamingu. Jeśli osoba wyjechała z Polski, nadal korzysta z usług, generuje bardzo wysokie koszty dla operatora. Stąd taka decyzja operatora.

