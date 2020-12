„Podatek od smartfonów” coraz bliżej?

Reperowanie budżetu

Wiele wskazuje na to, że już w grudniu do Sejmu trafi ustawa dotycząca tzw. podatku od smartfonów. Nie jest to nowy projekt, jego temat powraca już od dawna, ale wygląda na to, że ostatnio prace nad nim znacząco przyspieszyły. Dodatkowa oplata ma posłużyć do stworzenia Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Choć potocznie mówi się o „podatku od smartfonów”, koszt poniosą także producenci komputerów, tabletów oraz urządzeń smart TV. Ostatecznie za wszystko najprawdopodobniej zapłaci więc klient.

Wsparcie dla sztuki

Razem z ustawą nakładającą dodatkowe obciążenia na producentów sprzętu władza próbuje zdefiniować pojęcie artysty zawodowego. Ideą projektu jest sprawienie, by najbardziej uzdolnione osoby nie musiały poszukiwać dodatkowych źródeł dochodu, jeżeli nie uzyskują stałych wpływów z działalności twórczej. Na budżet miałyby się składać środki z ministerstwa kultury, z dotacji celowych oraz opisywanego tutaj podatku (według deklaracji ministra Glińskiego, około 50% zebranych z tego tytułu środków zasili bezpośrednio fundusz).

Będzie drożej

Absurdalne wydaje się przy tym wyjaśnienie ministra, zapytanego o wpływ podatku na ceny sprzętu elektronicznego. Piotr Gliński zadeklarował, że opłaty nie spowodują dalszego wzrostu cen, gdyż i tak tego typu towary są w Polsce kilkanaście procent droższe, niż w większości krajów Europy. Choć minister mówi, że „jesteśmy przez kogoś nabijani w butelkę”, ceny wynikają przecież z obowiązującego już teraz opodatkowania takich towarów.

Inaczej sprawę widzi Federacja Konsumentów, która po konsultacji ze sprzedawcami dowiedziała się, że ceny urządzeń mogą wzrosnąć nawet o 300 zł. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku, co oznacza dość bliskie w czasie głosowanie w tej sprawie. Pieniądze, w zależności od przychodu, zapewnią artystom dopłaty 50-80% składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy na tym projekcie skorzystamy.

