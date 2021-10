Podcasterzy łatwiej poznają opinię słuchaczy

Wbudowane ankiety dla słuchaczy

Twórcy nagrywający za pomocą narzędzia Anchor będą mogli do swoich materiałów dołączyć interaktywne ankiety oraz pytania do słuchaczy z opcjami odpowiedzi. Pozwoli to łatwiej poznać opinie i sugestie słuchaczy oraz nawiązywać z nimi kontakt.

Dotychczas funkcja ta działała tylko w aplikacji Spotify, testowana była od września zeszłego roku. Teraz jest udostępniania wszystkim podcasterom, pod warunkiem jednak, że tworzą na platformie Anchor.

Wbudowana w podcast ankieta lub pytania i odpowiedzi wyświetlają się na dole w aplikacji mobilnej Spotify. Udzielenie odpowiedzi pozwoli zobaczyć wyniki głosowania innych. A sama jej treść trafi prywatnie do twórcy podcastu.

Więcej informacji na temat tworzenia ankiet w podcastach można znaleźć tutaj.

fot. Alexander Shatov – Unsplash