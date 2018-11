Podkręcony GeForce RTX 2070 z “Battlefield V” w komplecie

Potężne GeForce'y RTX 2080 i RTX 2080 Ti są kartami z najwyższej półki, a tym samym kosztują więcej, niż typowy użytkownik jest skłonny wydać. Nie znaczy to, że ray-tracing dostępny jest wyłącznie dla najbogatszych użytkowników. Znacznie bardziej dostępne GeForce RTX 2070 też obsługują ray-tracing, ich wydajność jest wysoka, często wyższa niż GeForce'a GTX 1080. Kiedy to jednak zbyt mało, warto sięgnąć po kartę fabrycznie podkręcaną, taką jak INNO3D RTX 2070 X2 OC.

Potężny GPU jeszcze szybszy

Składa się z 2304 rdzeni CUDA, 36 jednostek RT i 288 rdzeni Tensor. Jakby tego było mało, całość uzupełniona jest szybkimi pamięciami typu GDDR6. Tak zbudowana karta wymaga zaawansowanego układu chłodzenia, ale co bardziej ambitni producenci postanowili nowego GeForce'a RTX 2070 jeszcze przyspieszyć. Taką podkręcaną wersję karty, produkowaną przez INNO3D, można już spotkać w polskich sklepach. INNO3D GeForce RTX 2070 X2 OC jest szybszy nawet od elitarnej wersji tworzonej pod szyldem samej NVIDII, czyli Founders Edition. Kiedy istnieje taka konieczność GPU nowej karty firmy z Hong Kongu przyspiesza aż do 1755 MHz.

Efektowny i efektywny

Taka konstrukcja musi być dobrze chłodzona. W przypadku omawianego modelu mamy do czynienia z systemem dwóch wentylatorów umieszczonych w masywnym radiatorze, składającym się z dwóch bloków połączonych miedzianymi ciepłowodami. Kiedy karta nie wykonuje złożonych operacji wentylatory zwalniają, mogąc nawet zatrzymać się całkowicie. Trudno pominąć też aspekt estetyczny. Karta prezentuje się ciekawie m.in. dzięki podświetleniu LED RGB, które można kontrolować za pomocą dołączonej aplikacji.

Światowy hit i więcej dodatków

Ray-tracing to wciąż nowość. Obecnie obsługują go jedynie trzy układy graficzne (GeForce'y RTX 2080 Ti, RTX 2080 oraz RTX 2070) i jedna gra klasy AAA: "Battlefield V". By sprawdzić jak działa najnowsza technologia NVIDII trzeba mieć więc komplet: zarówno nowoczesną kartę graficzną, jak i grę studia DICE. Kupując u partnerów NVIDII do 7 stycznia 2019 roku dowolną kartę graficzną INNO3D GeForce RTX, w tym omawianą wyżej INNO3D GeForce RTX 2070 X2 OC, otrzymamy drugowojenny shooter za darmo. W zestawie z nową kartą INNO3D znajdziemy także podkładkę pod mysz oraz dwa benchmarki: 3DMark i VRMark.

Karta INNO3D RTX 2070 X2OC jest dostępna na rynku w cenie ok. 2755 zł.