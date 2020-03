Pojawiły się nowe zdjęcia Motoroli Edge+

Wygląda na to, że wreszcie zobaczyliśmy oficjalne zdjęcia Motoroli Edge+, telefonu, który ma być powrotem firmy do produkcji wysokobudżetowych smartfonów. Na początku marca w sieci pojawiły się pierwsze rendery i, jak się okazuje, udanie oddawały one finalny kształt telefonu.

Opublikowane wczoraj grafiki wciąż nie są oficjalne, jednak za ich opublikowanie odpowiada Evan Blass, autor wielu wiarygodnych branżowych przecieków. Potwierdził on też, że telefon będzie napędzany Snapdragonem 865 i trafi do sprzedaży w wersji z 8/12 GB RAM-u.

Wreszcie poznaliśmy też nieujawnioną ostatnio specyfikację tylnego aparatu. Będzie wyposażony w 3 obiektywy i diodę doświetlającą. Obiektyw główny ma mieć matrycę 108 Mpix, dodatkowo znajdziemy też obiektyw szerokokątny 16 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix.

Okazuje się, że do sprzedaży trafi również tańsza wersja bez plusa w nazwie. Zaoferuje nieco gorsze (nieujawnione jeszcze) podzespoły i matrycę 64 Mpix. Dowiedzieliśmy się też, że telefon pojawi się w wersji czarnej i fioletowej.

Trudno obecnie stwierdzić, kiedy smartfon rzeczywiście trafi do sprzedaży. Motorola miała planować prezentację na 4 kwietnia br., na MWC 2020, jednak – jak wiadomo – impreza została odwołana z powodu epidemii.

fot. Evan Blass