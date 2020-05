Pojawiły się przecieki dotyczące iPhone'a 12 Pro

Premierę nowych iPhone’ów jak zwykle poprzedzają przecieki w sieci.

Na kanale YouTube użytkownika EverythingApplePro oraz na Twitterze PineLeaks (to dwa popularne źródła przecieków dotyczących produktów Apple'a) pojawiły się nowe szczegóły dotyczące iPhone'a 12 Pro. Informacje nie zostały jeszcze potwierdzone przez producenta.

Prace nad prototypem telefonu wciąż trwają.

Lepszy ekran

Według przecieków inżynierowie firmy zdecydowali się nieco podgonić konkurencję pod kątem odświeżania ekranu. Planowane jest pominięcie technologii 90 Hz i natychmiastowy przeskok na panel 120 Hz.

Wyświetlacz ma być ponadto wyposażony w technologię ProMotion. Dzięki temu będzie się przełączał automatycznie między trybami 24, 60 i 120 Hz, zależnie od potrzeb. W przypadku filmów kręconych w 24 klatkach odświeżanie z maksymalną prędkością nie ma sensu.

Za ulepszonym ekranem pójdzie też większa bateria, co jednak nie wpłynie najprawdopodobniej na wydłużenie czasu pracy urządzenia. To po prostu kwestia zwiększonego zapotrzebowania na energię, związana nie tylko z wyświetlaczem, ale również siecią 5G.

4 obiektywy

Apple zamierza też ulepszyć Face ID, tak by reagowało na twarz użytkownika jeszcze szybciej. W planach jest również zwiększenie kątów działania zabezpieczenia. Znaczącej poprawie ulegnie również aparat. Główna matryca ma mieć 64 Mpx. Do tego producent planuje zastosowanie czujnika LiDAR z autofocusem oraz trybem portretowym i optyczną stabilizacją obrazu w trybie nocnym. Teleobiektyw ma natomiast zapewnić 3-krotny zoom optyczny. Zoom cyfrowy będzie natomiast 30-krotny, co stanowi wartość 3 razy większą niż w poprzedniku.

Prawdopodobnie czeka nas też małe przemeblowanie w kolorach. Wariant zielony ma zostać zastąpiony ciemnogranatowym.

Na potwierdzenie wszystkich tych informacji musimy jeszcze jednak poczekać. Firma ma w zwyczaju ujawniać nowe smartfony w okolicach września.

fot. Apple (iPhone 11 Pro)