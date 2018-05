Pojemny powerbank z dwoma USB

Pojemny powerbank od Extreme Media pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Producent wyposażył go w dwa gniazda USB i specjalny chip, który dostosowuje parametry ładowania do podłączonego urządzenia. Tym samym prąd ładowania jest dobrany tak, by nie zaszkodzić baterii telefonu czy tabletu.

Urządzenie posiada ogniwa o łącznej pojemności 10 000 mAh przy napięciu 3,7 V. To pozwala na kilkukrotne naładowanie większości współczesnych smartfonów. Producent zadbał też o zabezpieczenie przeciw przepięciom i przeciążeniom, co minimalizuje ryzyko awarii.

Cena produktu wynosi ok. 59 zł.