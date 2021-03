Pół wieku mikroprocesora

Cztery bity

W 2021 mija 5o lat od premiery jednego z najważniejszych wynalazków XX wieku, be którego obecnie nasza cywilizacja nie mogłaby funkcjonować – mikroprocesora. W 1971 pojawił się bowiem Intel 4004 – 4-bitowy mikroprocesor zaprojektowany i produkowany przez firmę Intel. Pierwotnie został stworzony jako specjalizowana jednostka centralna kalkulatora biurowego 141-PF firmy Busicom. Ale już w trakcie jego opracowania twórcy zrozumieli, że to może coś dużo większego – układ, który można programować. Wykonany w technologii 10 µm mieścił w sobie 2300 tranzystorów i taktowany był zegarem 0,740 MHz. Jego pierwotna cena wynosiła 60 dolarów, czyli z grubsza ok. 400 USD w roku 2021

A jednak rok wcześniej…

Choć tak naprawdę to minęło... 51 lat. Dużo bardzie zaawansowanym, bo aż 20-bitowy, mikroprocesor został bowiem użyty w 1970 w systemach elektronicznych myśliwca F-14 Tomcat. Z uwagi jednak na „tajemnicę wojskową" tę informację ujawniono dopiero w 1998 roku. 4004 był zatem nie tyle pierwszym, co pierwszym ogólnodostępnym mikroprocesorem.

fot. Wikipedia