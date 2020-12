Polak mistrzem świata w szachach kwantowych

Pierwsza taka potyczka

Szachy kwantowe to nietypowa odmiana szachów. Gra wygląda podobnie do klasycznej wersji, ale zabawa toczy się na większej liczbie plansz. Do tego całość bazuje na zasadzie superpozycji, więc figura może znajdować się w różnych stanach – na kilku polach jednocześnie. Figury mogą się dzielić lub łączyć, o ile ruch wiążący je ze sobą nie bije żadnego pionka. Zasady są naprawdę złożone i wymagają tęgiego umysłu.

Pierwszy historyczny mistrz

Na początku grudnia odbył się pierwszy wirtualny turniej w tej dyscyplinie. W zabawie wzięli udział pracownicy Google AI, Xanadu, Honeywell, Amazona, Microsoftu i innych firm oraz entuzjaści szachów. Ostatecznie w finale zwyciężył Aleksander Kubica, na co dzień doktor fizyki z Kalifornijskiego Instytutu Technologii. Tym samym Polak jest pierwszym historycznym mistrzem szachów kwantowych. Nie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować mu tego e-sportowego (w pewnym sensie) sukcesu.

fot. Pixabay