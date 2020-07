Policja odszyfrowała przestępców

EncroChat: zorganizowana przestępczość

Infiltracja zaszyfrowanych połączeń pozwoliła brytyjskiej policji zapobiec wielu nielegalnym akcjom. Operacja służb miała kryptonim Venetic. Jak poinformowała wczoraj (2 lipca) Narodowa Agencja Kryminalna (National Crime Agency), udało się aresztować 746 osób i przechwycić 54 mln funtów gotówki, 77 sztuk broni palnej, 28 mln nielegalnych tabletek, ponad 2 tony narkotyków i 55 luksusowych samochodów.

Szyfrowana komunikacja

Przestępcy do porozumiewania się wykorzystywali zaszyfrowaną globalną usługę komunikacyjną dostarczaną przez EncroChat. Wymagała ona używania nierejestrowanych telefonów komórkowych, pozbawionych systemów GPS, kamery, mikrofonu i portu USB. Miały one gwarantować pełną anonimowość (brak powiązania urządzenia lub karty SIM z kontem klienta, zakup w sposób uniemożliwiający identyfikację nabywcy) i doskonałe szyfrowanie interfejsu.

Specjaliści ze służb, którym udało się dostać do EncroChat, nie próbowali jednak złamać szyfrowania, ale zainstalowali złośliwe oprogramowanie, które umożliwiało czytanie wiadomości przed ich wysłaniem.

Okazało się, że choć EncroChat to legalna firma mająca klientów w 140 krajach – na całym świecie z jej platformy korzystało 60 tys. osób, a w Wielkiej Brytanii ok. 10 tys. – to wielu użytkowników jej usługi komunikacyjnej prowadziło nielegalną działalność. Aktywność służb pozwoliła uzyskać dostęp do ogromnej bazy danych na ich temat.

Po przeprowadzeniu akcji w Wielkiej Brytanii serwery EncroChat zostały zamknięte.

Międzynarodowa współpraca

Sukces udało się osiągnąć dzięki temu, że od 2016 r. Narodowa Agencja Kryminalna współpracowała z organami ścigania w różnych krajach. Wzięły one na celownik EncroChat i inne platformy szyfrowanej komunikacji służącej do prowadzenia przestępczej działalności.

Wszystko zaczęło się we Francji, gdzie w 2017 r. prowadzono operację „Emma 95" (władze tego kraju nie ujawniły jej skutków). Kolejnym krokiem była akcja w Holandii pod kryptonimem „Lamont" – tu udało się aresztować ponad 100 osób i skonfiskować m.in. 8 tys. kilogramów kokainy, kilkadziesiąt sztuk broni i 20 mln euro w gotówce. Wreszcie do tropienia przestępców dołączyła Wielka Brytania w ramach operacji Venetic. Pozyskiwane w poszczególnych krajach informacje o przestępcach i ich metodach komunikacji przekazywane były za pośrednictwem Europolu.

fot. Gerd Altmann – Pixabay