Policja z Dallas bezpowrotnie straciła 8 TB danych

Zaginęły również akta sprawy w procesie o morderstwo

Choć do migracji danych doszło w kwietniu 2021 r., departament policji oraz departament usług informatycznych i technologicznych Dallas przyznały się do błędu dopiero w ubiegłym tygodniu. Udało się odzyskać 14 TB, prawdopodobnie z kopii zapasowych, jednak pozostało ok. 8 TB informacji – dokumentów, zdjęć i filmów, bo to one właśnie znajdują się w policyjnych rejestrach – zostało bezpowrotnie utracone.

Lokalna stacja telewizyjna CBS Dallas Fort Worth poinformowała, że podejrzany o morderstwo Jonathan Pitts, który miał stanąć przed sądem w czwartek (12 sierpnia 2021 r.), został zwolniony za kaucją, ponieważ pliki dotyczące jego sprawy zaginęły.

Przypadek utraty danych z Dallas nie jest jedynym tego typu. Na początku tego roku brytyjskie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych utraciło 400 tysięcy dowodów kryminalnych z dostarczonego przez Fujitsu urządzenia do tworzenia kopii zapasowych. Z kolei francuski operator usług w chmurze OVH stracił mnóstwo informacji danych po marcowym pożarze, który strawił jedno z jego centrów danych w Strasburgu.

fot. Dmitriy Gutarev – Pixabay