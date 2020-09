Polska wersja Siri coraz bliżej

Cześć, Siri

Wygląda na to, że koncern Apple wreszcie postanowił „nauczyć” Siri mówienia po polsku. Firma nie ogłosiła co prawda oficjalnie prac nad polskim wariantem inteligentnego asystnta, ale wskazuje na to opublikowane ostatnio ogłoszenie.

Do you speak Polish?

Poszukiwany jest pracownik świetnie znający język polski. Mowa tu nie tylko o umiejętności porozumiewania się w naszym języku, ale też o znajomości gramatyki, zasad wymowy czy lokalnych naleciałości. Poszukiwany kandydat ma zająć się przede wszystkim oceną odpowiedzi Siri na poszczególne pytania oraz kontrolować ich poprawność językową.

Ze znalezieniem chętnych firma nie powinna mieć problemu, pomimo tego, że ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w irlandzkiej siedzibie koncernu. Plotki o polskiej wersji Siri pojawiają się już od dawna, a treść ogłoszenia zdaje się sugerować, że prace nad asystentem są już całkiem zaawansowane.

fot. Apple