Post na Instagramie z poziomu PC

Funkcja została zauważona przez konsultanta ds. mediów społecznościowych, Matta Navarrę, który wykonał kilka zrzutów ekranu demonstrujących nowe możliwości.



Facebook potwierdził informację w oświadczeniu dla agencji prasowej Bloomberg: „Wiemy, że wiele osób korzysta z Instagrama używając komputera" – powiedziała rzeczniczka Christine Pai „Aby im to ułatwić, testujemy możliwość dodawania postów za pomocą przeglądarki na pececie".

Zrzuty ekranu zaprezentowane przez Navarrę pokazują, że istnieje możliwość wyboru proporcji obrazu, zastosowania wbudowanych filtrów i użycia podstawowych parametrów edycji w przeglądarce. Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich, ale jest podświetlona w prawym górnym rogu ekranu z komunikatem: „Teraz możesz tworzyć i udostępniać posty bezpośrednio z komputera".

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO