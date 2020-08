Potrzebujesz dziennika? No to notuj

Pisać każdy może

Firma Moleskine opublikowała już kilka aplikacji, które są związane z notowaniem codziennych zadań i wydarzeń. Marka przez dłuższy czas wiodła na rynku notesów papierowych, a później dobrze wstrzeliła się w niszę dzienników wirtualnych. Do portfolio Moleskine należy wliczyć apki Actions, Timepage oraz, aktualnie zyskującą na popularności, Moleskine Journey.

Drogi pamiętniczku...

W praktyce apka Moleskine Journey jest bardzo bogatym w możliwości dziennikiem. Nie tylko zapiszemy w programie codzienne wydarzenia, ale też ustalimy cele na dany okres czy zanotujemy harmonogram pracy. Zgodnie z założeniami twórców, apka ma być pomocna szczególnie wszelkiej maści artystom i po prostu osobom kreatywnym, które chcą uporządkować swoje zadania oraz podsycać swoją wenę.

Ten organizer łączy w sobie funkcje pamiętnika, notatnika, organizera i kalendarza. A do tego ładnie wygląda.

Dostosuj ustawienia

Po uruchomieniu aplikacji, użytkownik trafia na kilak pytań wstępnych, które mają pomóc spersonalizować dziennik i wyciągnąć z jego prowadzenia jak najwięcej korzyści. Oprócz dostosowania widoku kalendarza, możemy zsynchronizować go z iPhone'em, by wyświetlał powiadomienia ze standardowej apki do alarmów.

Podczas konfigurowania aplikacji możemy wybrać widgety, które będzie można uruchomić z pozycji strony głównej dziennika. W każdej chwili układ tych ikonek można zmienić. Oprócz strony głównej i rozmieszczonych na niej odnośników, w apce znajduje się kilka podstron i kategorii. Znajdziemy tam m.in. harmonogram medytacji, pamiętnik, miernik nastrojów, planer.

Aby uchronić dziennik przed wzrokiem niepożądanych gości, na apkę da się założyć blokadę, którą zdejmuje się tylko za pomocą FaceID.

Tylko w App Store

Większość aplikacji Moleskine można pobrać zarówno z "jabłkowego sadu", jak i ze sklepu Google. Moleskine Journey jest jednak póki co przygotowany wyłącznie na Maki, iPhone'y i iPady. Program można pobrać za darmo, jednak na tym bezpłatne funkcje się kończą.

Za korzystanie z dodatkowych opcji trzeba uiszczać miesięczną opłatę lub wykupić abonament na rok. Aktualnie trwa promocja i za roczny dostęp do funkcji programu zapłacimy 70 zł. Miesięczne rozliczenie kosztuje natomiast 20 zł.

fot. App Store