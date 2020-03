Potwornie śmieszne pokrowce na laptopa

Śmieszne projekty firmy Potfurry podbijają serca klientów. Marka ma w swoim asortymencie futrzaste pokrowce na laptopa i etui na tablety. Niedawno do oferty dołączyły także pokrowce na smartfona.

Firma Potfurry opisuje się jako „młoda marka", która postanowiła szczyptą humoru i oryginalności urozmaicić nudę standardowych pokrowców. Reklamuje swoje produkty jako dobry wybór dla tych, którzy patrzą na rzeczywistość z lekkim przymrużeniem oka. I faktycznie – jej projekty odbiegają od klasycznych toreb biznesowych, które serwowane są w stonowanych kolorach i krojach.

Produkty Potfurry to po prostu kosmate potwory, które z przyjemnością pożrą nasz sprzęt, by przenosić go w swoim brzuchu z miejsca na miejsce. Firma w swoich postach na Facebooku prezentuje też inne wykorzystanie futrzastych toreb – jako zwykłą torebkę albo... poduszkę.

Co interesujące, twórcy Potfurry zapewniają, że swoje produkty szyją w polskich szwalniach, a do ich wykonania wybierają najprzyjemniejsze w dotyku tkaniny. Firma ma siedzibę w Warszawie.

Potwornie zabawne pokrowce można zamawiać za pośrednictwem strony internetowej marki. Producent zapewnia, że torby wyposażone są w „supersilny" rzep Velcro. Paski do toreb są regulowane i odpinane.

fot. Potfurry