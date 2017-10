PowerShot G1 X Mark III - flagowy kompakt od Canona

W aparacie zastosowano matrycę (podobną do tej wykorzystywanej w lustrzance EOS 80D), która pozwala wykonywać zdjęcia w zakresie czułości ISO od 100 do 25 600. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor DIGIC 7. W aparacie zastosowano obiektyw z 3-krotnym zoomem, ogniskową 24-72 mm (odpowiednik 35 mm) i minimalną odległością ostrzenia wynoszącą 10 cm. Jasność szkła wynosi f/2.8 - 5.6, a 9-listkowa przysłona pozwala osiągnąć efekt rozmytego tła.

PowerShot G1 X Mark III to pierwszy kompaktowy aparat Canon z technologią Dual Pixel CMOS AF. Czterostopniowa stabilizacja obrazu (IS) pozwala zatrzymać obraz na dynamicznych ujęciach, a także zapewnia wysokiej jakości obraz w warunkach słabego oświetlenia. Technologia Dual Pixel CMOS AF pozwala osiągnąć precyzyjne ostrzenie obrazu w zaledwie 0,09 s - zapewnia producent.

PowerShot G1 X Mark III posiada centralny, wbudowany wizjer elektroniczny (EVF), zoptymalizowany pod kątem wyświetlacza Organic EL o rozdzielczości 2,36 mln pikseli. Aparat waży 399 gramów i jest o 14,8 mm cieńszy oraz ok. 16 proc. mniejszy od modelu G1X Mark II. Posiada uszczelnienie zabezpieczające przed skutkami trudnych warunków atmosferycznych , a także zapewnia wyższy poziom pyłoszczelności i zabezpieczenia przed wilgocią. Jest to również jedyny aparat cyfrowy firmy Canon posiadający czujnik APS-C, który można sparować z opcjonalną, wodoszczelną obudową , dzięki czemu PowerShot G1 X Mark III może być wykorzystywany do zdjęć pod wodą do głębokości 40 m.

Dzięki 5-osiowej zaawansowanej dynamicznej stabilizacji obrazu (Advanced Dynamic IS) oraz technologii Dual Pixel CMOS AF, PowerShot G1 X Mark III nagrywa filmy w formacie MP4 w jakości Full HD 60p ze stabilnym obrazem. PowerShot G1 X Mark III jest pierwszym kompaktowym aparatem Canon z funkcją nagrywania filmów poklatkowych Timelapse oraz trybem panoramicznym.

Tryb pracy Eco aparatu PowerShot G1 X Mark III pozwala na dłuższy aż o 25 proc. czas pracy baterii. Aparat można też naładować ładowarką do smartfonów przez port USB lub zestawem akumulatorów kompatybilnym z USB.

PowerShot G1 X Mark III oferuje także zestaw funkcji łączności, takich jak Wi-Fi i Dynamic NFC, dzięki czemu jednym dotknięciem można go połączyć z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi. Aparat można również zdalnie aktywować z trybu czuwania za pośrednictwem smartfona z Bluetooth , który działa jako pilot. Za pośrednictwem Wi-Fi można także sterować funkcjami ręcznie, np. zobaczyć podgląd zdjęcia na smartfonie.