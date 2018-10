PowerWalker - nowa seria zasilaczy VI RLE

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria zasilaczy, która dostarcza energię elektryczną o sinusoidalnym kształcie. Ich głównym zadaniem jest nie tylko magazynowanie energii, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości zasilania w razie awarii dostawy prądu.

Seria VI RLE została wyposażona w port USB ze wsparciem standardu HID. Umożliwia to komunikację z prawie wszystkimi dostępnymi na rynku systemami operacyjnymi eliminując potrzebę instalowania dodatkowych sterowników.

Producent chwali się, że jedną z głównych zalet VI RLE jest lepsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu UPS-y mają być znacznie cichsze podczas standardowej pracy. Wbudowany panel LCD znajdujący się na froncie urządzenia dostarcza niezbędnych informacji na temat statusu pracy urządzenia. Nieużywany automatycznie zostanie przyciemniony po kilku sekundach.

Seria zasilaczy VI RLE znajdzie zastosowanie nie tylko w biznesie, ale wszędzie tam, gdzie "wrażliwa" aparatura może być narażona na wahania napięcia z sieci elektrycznej. UPS-y firmy PowerWalker stają się również nieodzownym rozwiązaniem do użytku domowego. Z powodzeniem posłużą do ochrony komputerów, ekranów LCD, konsol do gier czy podtrzymania prądu w urządzeniach takich jak w piece, bramy garażowe, rolety elektryczne itp.

Ceny zasilaczy awaryjnych PowerWalker VI RLE zaczynają się od 950 zł za model VI RLE 1200, a kończą na cenie 1450 zł za model VI RLE 3000.