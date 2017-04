Powertris - połączenie Tetrisa i Pipemanii

Produkcja została oparta na unikalnym połączeniu mechaniki dwóch gier: opadających klocków zasypujących pole gry (Tetris) oraz budowie sieci kabelków (Pipemania). Wyzwanie, z którym musi zmierzyć się gracz, polega na układaniu pojawiających się klocków w odpowiednie rzędy. Podobnie jak w Tetrisie, aby uniknąć zapełnienia planszy, należy nawigować klockami tak, by usuwać rzędy z pola gry. Dodatkowym utrudnieniem jest wykorzystanie zasad Pipemanii: trzeba dopasować klocki w taki sposób, by umieszczone w nich kabelki połączyły oba krańce pola. Dopiero po poprawnym połączeniu ścian, impuls różowego światła zdejmuje klocki z planszy.

Nowe elementy przenoszą rozgrywkę na wyższy poziom trudności. Na kolejnych poziomach gry pojawiają się takie utrudnienia jak np. wyłączone gniazdka w ścianach czy też nieusuwalne, nieruchome klocki, które utrudniają połączenie lewej ściany z prawą.

Aby poruszać klockiem w lewo, w prawo lub w dół, należy po prostu przesuwać palcem po ekranie w dowolnym miejscu. Z kolei, aby obrócić klocek, wystarczy stuknąć w ekran. Urozmaiceniem rozrywki jest pojawianie się czterech rodzajów klocków specjalnych: klocek bombowy (wybucha po podłączeniu do wtyczki lub innego klocka, który jest pod napięciem), klocek atomowy (wybucha po podłączeniu do zasilania), klocek energetyczny (usuwa wszystkie klocki, które zostaną do niego podłączone) oraz klocek kolorowy (usuwa z planszy wszystkie klocki tego samego koloru, do którego został podłączony). Dzięki tym dodatkowym funkcjom, gracz nie tylko wykazuje się sprytem i logicznym myśleniem, ale także ćwiczy swój refleks.

Powertris można pobrać na smartfony zarówno z systemem iOS, jak i Android. Gra została wydana zarówno w wersji freemium (z wyświetlaniem reklam), jak i w wersji premium (bez wyświetlania reklam).