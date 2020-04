Powstaje smartfon z matrycą 192 Mpx

Aparaty w smartfonach zdecydowanie ewoluowały w ostatnim czasie: większa czułość, nawet 4 obiektywy o różnych funkcjach, wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ich rozwój nie ustaje.

Przeciek z Digital Chat Station mówi o nowym sensorze wyposażonym w matrycę 192 Mpx i współpracującym z procesorem Snapdragon 765G. Trafi on w pierwszej kolejności do bliżej niesprecyzowanego telefonu, który ma być zapowiedziany za miesiąc. Autorzy informacji uprzedzają, że nie jest to smartfon, którego moglibyśmy po takich parametrach oczekiwać. Wbrew pozorom ma to być przedstawiciel... średniej półki.

Co proponują inni?

Taki sensor byłby teoretycznie dużym krokiem naprzód. Konkurencyjny Samsung pracuje obecnie nad aparatem zapewniającym 150 Mpx, a opracowywany przez niego czujnik trafi również do telefonów Xiaomi, które obecnie oferują maksymalnie 108 Mpx. Samsung będzie zaopatrywał w przyszłym roku również takie firmy jak Oppo i Vivo.

Sztuczne wartości?

Już teraz wspomniany chipset 765G jest na tyle wydajny, by obsługiwać kamery o rozdzielczości 192 Mpx bez konieczności stosowania dodatkowego układu. Można mieć wątpliwości, czy tak duże wartości nie są już pewną przesadą – przy wykorzystaniu binowania pikseli (obliczania wartości każdego na podstawie sąsiednich) pozwalają uzyskać zdjęcia 21 Mpx przy łączeniu 9 w 1 lub 12 Mpx przy 16 składowych każdego piksela (16 w 1).

