Powstanie unijna jednostka do spraw cyberbezpieczeństwa

Cyberjednostka ponad podziałami

Komisja Europejska przedstawiła w środę (23 czerwca) propozycję powołania specjalnej jednostki, która będzie śledziła działania cyberprzestępców, zapobiegała ich atakom i skutecznie reagowała na wszelkie incydenty kryminalne w cyberprzestrzeni. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa państw i ich obywateli, co wymaga skutecznej ochrony tajemnic gospodarczych i militarnych oraz kluczowej infrastruktury.

W grupie siła

Jednostka do spraw cyberbezpieczeństwa ma wykorzystać potencjał, wiedzę i doświadczenie różnych instytucji ze wszystkich krajów Unii (instytucji prywatnych, organów ścigania, jednostek dyplomatycznych itd.), które dotychczas osobno angażowały się w zwalczanie hakerów, oraz skoordynować ich działania.

Tworzenie specjalnej wspólnej jednostki będzie przebiegać etapowo. Do 30 czerwca 2022 r. ma ona przejść do fazy operacyjnej, a ostateczny kształt uzyskać do 30 czerwca 2023 r.

Finansowana będzie między innymi z programu „Cyfrowa Europa". Jak podaje Komisja Europejska, fundusze mają być przeznaczone na budowę fizycznej i wirtualnej platformy, wdrożenie bezpiecznych kanałów komunikacji i poprawę zdolności wykrywania cyberataków. Z kolei środki z Europejskiego Funduszu Obronnego mają być wykorzystane na rozwój zdolności obrony cybernetycznej poszczególnych państw członkowskich Unii.

fot. NakNakNak – Pixabay