Pożegnanie z Facebookiem

W Stanach Zjednoczonych z mediów społecznościowych korzysta obecnie ok. 220 milionów osób w wieku od 12 lat wzwyż. Najpopularniejszym serwisem tego typu pozostaje wciąż Facebook (z 65 milionami kont), jednak od 2017 roku stracił on ponad 15 milionów użytkowników.

Firma Edison Research przygotowała raport na temat przyczyn, dla których Amerykanie żegnają się z Facebookiem. Z dokumentu wynika, że w 2017 roku dwie trzecie (67%) mieszkańców USA w wieku 12+ korzystało z tej platformy. W roku 2018 odsetek spadł o 5 punktów procentowych, a w połowie roku 2019 wyniósł 61%.

Mniej więcej jedna trzecia użytkowników Facebooka korzysta z platformy rzadziej niż w momencie, w którym dołączyła do serwisu.

Najważniejszym powodem decydującym o porzuceniu Facebooka lub ograniczeniu aktywności w serwisie jest to, że użytkownikom przeszkadzają zbyt nachalne lub osobiste komentarze (twierdzi tak 60% byłych użytkowników). Niewiele mniej osób (59%) utrzymuje, że na platformie pojawia się coraz więcej treści negatywnych (przykładowo, wpisów złośliwych i obraźliwych). Kolejnymi przyczynami rozstania z serwisem są: zmęczenie treściami natury politycznej (58%), obawy o zachowanie prywatności (57%), zainteresowanie innymi sieciami społecznościowymi (47%), coraz mniejsza liczba wpisów publikowana przez znajomych (47%), potrzeba zrobienia sobie przerwy w korzystaniu z mediów społecznościowych (39%) oraz to, że znajomi lub członkowie rodziny korzystają z Facebooka (31%).

Rozkład odpowiedzi na pytanie „Dlaczego rzadziej korzystasz z Facebooka?" zależy od wieku respondentów. Amerykanie mający od 13 do 34 lat twierdzą, że bardziej spodobały im się inne serwisy społecznościowe, ich przyjaciele nie publikują już wiele na Facebooku, a ponadto starają się unikać rodziców i krewnych na stronie. Osoby w wieku powyżej 35 lat mówią z kolei, że nie lubią zbyt osobistych lub nachalnych komentarzy, a poza tym mają obawy dotyczące prywatności. Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że o pozostaniu w serwisie decyduje tzw. zespół FOMO (Fear Of Missing Out), czyli lęk przed tym, co omija użytkownika.

