Poznaliśmy specyfikację Google Pixel 5 i 4a

Poprzednia generacja Piksela to dla Google wyjątkowo bolesny temat

„Czwórka" została wycofana ze sprzedaży zaledwie kilka miesięcy po swoim debiucie. Nic więc dziwnego, że firma już teraz intensywnie myśli o następcach. Wszak producent nie ma w firmowym sklepie autorskiego smartfona.

Model z górnej półki?

Pixel 5 to oczywiście nowy flagowiec producenta, zgodny z siecią 5G. Będzie napędzany przez Snapdragona 765G i 8 GB pamięci RAM, a wyświetlacz ma pracować z częstotliwością 90 Hz, nie wiadomo jednak czy będzie to wartość stała czy dynamiczna. Na pliki użytkownika firma zaproponuje najprawdopodobniej 128 GB pamięci. Akumulator ma mieć z kolei pojemność 4000 mA.

Aparaty przygotuje Sony, najprawdopodobniej będzie to 12,2-megapikselowa matryca główna IMX363 oraz obiektyw szerokokątny IMX481 z matrycą 16 Mpix. Nie zabraknie też czytnika odcisków palców, nie będzie natomiast gniazda minijack, a obudowa wykonana zostanie z tworzywa. Cena urządzenia wciąż nie została potwierdzona, ale zaprezentowane podzespoły (o ile się potwierdzą) sugerują, że raczej nie będzie to najdroższy smartfon.

Odpowiedź na iPhone'a SE?

Pixel 4a według przecieków miał celować w podobny segment, co iPhone SE, ale wiele wskazuje na to, że będzie on przede wszystkim okrojoną wersją "piątki". Różnice nie są przy tym zbyt duże, nieco mniejszy ekran (przekątnej jeszcze nie znamy) odświeżany częstotliwością 60 Hz, nieco mniejszy akumulator (3800 mAh) oraz... obecność gniazda minijack 3,5 mm. Jak więc widać, czasami brak czegoś też może być odbierany jako luksus... Pixel 4a ma kosztować około 500 dolarów.

Wyciek nie został potwierdzony przez Google, na razie warto więc podchodzić do powyższych informacji z rezerwą. Zapowiedź ma mieć miejsce najprawdopodobniej pod koniec września, a przedsprzedaż wystartuje 8 października.

Fot. Google (poprzednia generacja Pixel)