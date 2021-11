Pracownicy Google’a przeciwko szczepieniom

Niezaszczepiony? Nie możesz pracować!

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Joe Bidena amerykańskie firmy zatrudniające ponad 100 pracowników muszą do 4 stycznia zapewnić personelowi pełne szczepienie lub regularne badania pod kątem zakażenia koronawirusem. Wynika to z powrotu do pracy biurowej w całym kraju.

150 tysięcy osób zatrudnionych przez Google'a zostało poproszonych o przesłanie informacji na temat tego, czy zostały zaszczepione (bez względu na to, czy wracają do biur, czy nie).

Firma stwierdziła również, że wszyscy pracownicy, którzy pracują bezpośrednio lub pośrednio na podstawie kontraktów rządowych, muszą zostać zaszczepieni - nawet jeśli wykonują pracę w domu.

„Szczepionki są kluczem do umożliwienia bezpiecznego powrotu do biura wszystkim i zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 w naszych społecznościach" – napisał w rozesłanym do pracowników e-mailu Chris Rackow, wiceprezes ds. bezpieczeństwa w Google'u.

Wyznaczył także termin 12 listopada, kiedy pracownicy mogą ubiegać się o zwolnienie ze szczepienia z powodów takich jak przekonania religijne lub schorzenia, oraz zapowiedział, że wyjątki będą rozpatrywane indywidualnie.

Co najmniej 600 pracowników Google'a wzywa zarząd firmy do wycofania obowiązku szczepienia, argumentując, że decyzja kierownictwa będzie miała ogromny wpływ na amerykańskie korporacje. Zachęcają również personel firmy, aby „z zasady sprzeciwiał się nakazowi" i apeluje do innych, aby nie pozwalali, aby polityka zmieniła ich decyzję, jeśli już zdecydowali się nie przyjmować szczepionki.

Rzecznik Google'a powiedział, że stanowisko firmy pozostaje niezmienne: „Jak oświadczyliśmy wszystkim naszym pracownikom i autorowi tego dokumentu, nasze wymagania dotyczące szczepień są jednym z najważniejszych sposobów, w jaki możemy zapewnić naszym pracownikom bezpieczeństwo (...)".

Premie dla zaszczepionych

Szczepienia to problem nie tylko dla Google'a, ale dla całej Ameryki Północnej. Wirus Covid-19 przyczynił się do 772 570 zgonów w USA. Administracja stara się przekonać ponad 60 milionów niezaszczepionych Amerykanów do przyjęcia pierwszej dawki.

W lipcu dyrektor generalny Google'a, Sundar Pichai, ogłosił że firma będzie wymagać szczepień od osób powracających do biur. Dodał wówczas, że pracownicy, którzy nie chcą się szczepić, będą mogli dalej pracować zdalnie.

Joe Kava, wiceprezes ds. centrów danych w Google'u, obiecał premię motywacyjną w wysokości 5 tysięcy dolarów dla pracowników centrów danych w USA, którzy się zaszczepią.

Inicjatorzy protestu zdecydowanie się z tym nie zgadzają, uważając politykę przedsiębiorstwa za błędną, a metody stosowane przez kierownictwo nazywają „przymusem", naruszającym zasady firmy dotyczące inkluzywności. Sprzeciwiają się również rejestrowaniu przez Google'a stanu szczepień pracowników. „Nie sądzimy, że firma Google powinna być wtajemniczona w historię zdrowia i historię medyczną pracowników" – piszą.

fot. Beth Hope – Unsplash