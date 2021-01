Pracownicy Google’a zakładają globalny związek zawodowy

Pod kontrolą

W zeszłym miesiącu pracownicy Google'a powołali związek zawodowy o nazwie Alphabet Workers Union, mający zrzeszać osoby zatrudnione przez firmy przynależne do Alphabetu, spółki-matki giganta przeglądarkowego. Decyzja została podjęta pod wpływem wielu skarg na działania szefostwa. Pracownikom miało nie podobać się realizowanie projektów wojskowych czy współpraca z szerzącymi nienawiść firmami, a także przypadki nadużyć wobec zatrudnionych osób czy molestowania.

Początkowo związek zrzeszał wyłącznie pracowników w USA i Kanadzie. Wczoraj ogłoszono jednak, że członkowie chcieliby nadać mu globalny charakter, co uczyni AWU jednym z największych związków pracowniczych na całym świecie. Alpha Global, bo tak nazywać się będzie organizacja, to tak naprawdę zrzeszenie 13 różnych organizacji pracowniczych z 10 krajów, w których funkcjonują spółki prowadzone przez Alphabet.

Coraz więcej roszczeń

Nowe stowarzyszenie będzie ponadto powiązane z UNI Global Union, czyli podobną organizacją, reprezentującą 20 milionów pracowników różnych spółek na całym świecie, m.in. osoby zatrudnione w Amazonie. Jak podkreśla szef AWU Parul Koul, celem jest zapobieganie powstawaniu nierówności oraz przywrócenie swobody pracownikom korporacji.

Na razie organizacja nie została jeszcze uznana przez Radę ds. Stosunków Pracy, co oznacza, że formalnie nie może prowadzić negocjacji z kierownictwem firmy. Wszystko zależy od tego, jaką umowę będzie chciało podpisać z nią Google. Nie zmienia to jednak faktu, że zrzeszenie z pewnością znajdzie sposoby, by wywrzeć na koncern naciski, a powstawanie związków jest jednocześnie świadectwem problemów wizerunkowych, które bez wątpienia ma spółka w ostatnim czasie.

fot. Google