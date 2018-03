Premiera Huawei P20 i Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro wyposażono w potrójny aparat, stworzony we współpracy z Leica. Zastosowana liczba pikseli jest jedną z najwyższych wśród nowoczesnych smartfonów. Aparat składa się z obiektywu RGB 40 Mpx, obiektywu monochromatycznego 20 Mpx oraz obiektywu 8 Mpx z teleobiektywem. Aparat wyposażony jest również w dedykowany procesor przetwarzania obrazu (ISP) i czujnik temperatury barwowej, poprawiający odwzorowanie kolorów.

Aparat ma przysłony f/1,8, f/1,6 i f/2,4 i został wyposażony w nowy obiektyw Leica VARIO-SUMMILUX z 3-krotnym zoomem, który umożliwia wykonywanie zdjęć z 5-krotnym zoomem hybrydowym bez utraty jakości, a także w bardzo czuły sensor obrazu 1/1,7 cala (ok. 7,76 mm x 5,82 mm) do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Jego czułość wynosi do 3 200 ISO.

Huawei P20 wyposażony został w całkowicie nowy, podwójny aparat fotograficzny Leica, z matrycą RGB 12Mpx, o rozmiarze pikseli do 1,55 μm oraz z matrycą monochromatyczną 20Mpx. Dzięki takiemu połączeniu, możliwe jest wykonywanie zdjęć znakomitej jakości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Ponadto, Huawei P20 i Huawei P20 Pro wyposażone zostały w 24 Mpx aparat przedni z funkcją oświetlenia portretowego 3D oraz upiększania twarzy, wspomaganego przez sztuczną inteligencję. W rezultacie uzyskujemy piękne selfie z idealną korektą odcieni skóry i delikatnie zarysowanymi szczegółami twarzy.

4D Predictive Focus

Autorski procesor Kirin 970 z inteligentnym chipem NPU - jako serce smartfonów Huawei P20 i P20 Pro - pomaga w robieniu zdjęć. Nowością w zaawansowanym systemie aparatów Huawei jest 4D Predictive Focus. W tym trybie aparat przewiduje kolejne ruchy poruszającego się obiektu i błyskawicznie dostosowuje punkt ostrości. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie na zdjęciu nawet najdrobniejszych szczegółów. Nowością w Huawei P20 i P20 Pro jest również opcja kompozycji wspomagana przez AI. Na podstawie rozpoznanych scenariuszy i obiektów smartfon będzie sugerował, w jaki sposób najlepiej kadrować w danej sytuacji.

Design

Huawei P20 Pro dostępny będzie w zupełnie nowym kolorze - Twilight, uzyskanym dzięki nałożeniu na siebie kilku warstw tworzywa NVMC. Dzięki temu światło padające na obudowę smartfona za każdym razem odbija się pod innym kątem, powodując przejścia tonalne od niebieskiego do purpurowego. Urządzenia wyposażone są w wyświetlacze Huawei FullView. W P20 zastosowano ekran o rozdzielczości 5,8 cala, a w P20 Pro 6,1 cala. Ramki, okalające wyświetlacz zostały maksymalnie zminimalizowane, a rogi elegancko zaokrąglone, aby smartfon pewnie leżał w dłoni. Oba urządzenia dostępne będą w kolorach Black i Midnight Blue. P20 dostępny będzie również w kolorze Pink Gold, natomiast Twilight zarezerwowany został dla P20 Pro.

Napędzany przez AI

Huawei P20 i P20 Pro, napędzane przez Kirin 970, zarządzane są przez system Android w wersji 8.1 oraz nakładkę EMUI 8.1. Smartfon może zostać bezprzewodowo połączony z większym ekranem. Zastosowano w nim również funkcję inteligentnego ekranu, dzięki któremu możliwe jest obsługiwanie dwóch aplikacji obok siebie.

Podobnie jak seria Huawei Mate, ładowarka Huawei SuperCharge oraz bateria 4000 mAh w Huawei P20 Pro - i 3400 mAh w Huawei P20 - z układem zarządzania akumulatorami AI, uzyskały certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Huawei stworzył również opatentowaną wersję Prisma dla serii Huawei P20, obsługującą rekomendacje filtrów w czasie rzeczywistym. Wszystko to dzięki AI, która na bieżąco rozpoznaje obiekty i scenariusze działania. Prędkość obliczeniowa autorskiej funkcji Huawei jest 3-4 razy większa niż w wersji, w której pliki video i zdjęcia wysyłane były do chmury.

Ceny i data premiery:

Huawei P20 i Huawei P20 Pro są dostępne w przedsprzedaży od godziny 17:00 w dniu globalnej premiery 27 marca.

Cena P20 Pro wyniesie 3499 zł, natomiast P20 kosztował będzie 2699 zł.