Premiera Xiaomi Mi7 przełożona

Chodzi o system rozpoznawania twarzy. Xiaomi chce, aby był on jeszcze lepszy od tego w iPhonie X - działał szybciej i skuteczniej, a do tego potrzebne jest odpowiednie dostosowanie podzespołów i oprogramowania. Chińczykom zależy na tej funkcji do tego stopnia, że podobno jest ona powodem przeniesienia premiery, która początkowo miała odbyć się na targach MWC w Barcelonie.

Chińscy dziennikarze już od dłuższego czasu spekulują na temat specyfikacji Mi7. Pewne jest, że Xiaomi musi postawić na rozwiązania konkurencyjne do tych, które posiada iPhone X, a więc możemy spodziewać się ekranu o proporcja 2:1, który będzie wykonany w technologii OLED. Niemal na pewno zobaczymy też cienkieramki i zaawansowany systemrozpoznawania twarzy.

Najprawdopodobniej, w nowej generacji chińskiego flagowca zobaczymy tez podwójny aparat składający się z dwóch 16-megapikselowych jednostek. Cały układ może być wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Za wydajność ma odpowiadać układ Snapdragon 845 z 6 GB pamięci RAM. Pojemność baterii raczej nie ulegnie znaczącej zmianie.



Jeśli chodzi o cenę, ma wynosić dokładnie 2699 juanów, czyli 200 juanów więcej niż w przypadku poprzednika. W przeliczeniu to około 1500 złotych.