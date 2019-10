Premiera gamingowego laptopa MSI GT76 Titan

Gdzie indziej mogłaby odbyć się premiera gamingowego laptopa jak nie na strzelnicy? W tym właśnie miejscu polski oddział MSI zorganizował wystrzałową pierwszą część premiery notebooka GT76 Titan. Po rozniesieniu tarcz w strzępy przyszła kolej na najciekawszą część dnia: oględziny bohatera wydarzenia.

Cóż... MSI GT76 Titan to potwór, z którym mogą nawiązać walkę jedynie komputery stacjonarne i kilka maszyn przenośnych. Na płycie głównej z chipsetem Intel Z390 osadzono procesor i9 (działający stabilnie po O/C do 5 GHz) tego samego producenta, który współpracuje z maksymalnie 128 GB pamięci RAM i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2070 lub 2080 (w zależności od modelu). Co ciekawe, w komputerze można zainstalować aż cztery dyski twarde (trzy formatu NVMe i jeden SATA). Obraz wyświetlany jest na 17,3-calowym ekranie o częstotliwości odświeżania 144 lub 240 Hz (również w zależności od modelu).

Jak można przypuszczać, Titan oprócz Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 ma komplet złącz: 2x USB-C (w tym jedno zgodne z Thunderboltem 3), 4x USB-A (3.2 Gen2), 1x Gigabit LAN, mikrofonowe, słuchawkowe, Display Port, HDMI i micro SD. Jak na gierkowy sprzęt przystało, laptop jest podświetlany, a dokładnie mówiąc jego klawiatura. Na szczęście dla niektórych tęczową iluminację w komputerze można wyłączyć lub zmusić do jednobarwnego świecenia.

Warto też wspomnieć o wadach... A są dwie. Obydwie oczywiste. Waga i cena. No, ale jeśli ktoś kupuje komputerowe ferrari za 18 tysięcy złotych, to 4,2 kg mu nie straszne, nieprawdaż?

fot. PC Format, MSI