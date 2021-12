Premiera gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon"

Trzecia część trylogii, rozpoczętej w roku 2007 grą „Wiedźmin", a odwołującej się do wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego uniwersum, okazała się nie tylko najlepiej sprzedającą się grą w historii polskiego gamedevu, ale też światowym przebojem.

Już pierwszego dnia zwróciły się koszty produkcji gry (jej budżet szacowano na mniej więcej 300 milionów złotych), a w ciągu zaledwie dwóch tygodni sprzedano 4 miliony egzemplarzy. W sumie a część „Wiedźmina" znalazła około 30 milionów nabywców na PC, Xboksa i PlayStation 4 (wersja na konsole nowe generacji ma pojawić się w 2022 roku). W roku 2018 magazyn GameStar przyznał grze 7. miejsce na liście 250 najlepszych gier wszech czasów na PC, a w 2019 roku uznał tytuł najlepszą grą RPG wszech czasów na PC. W sumie „Wiedźmin 3: Dziki Gon" otrzymał ok. 200 nagród i wyróżnień. Średnia ocen – wedle serwisu Metacritic – to od 91 do 93% (w zależności od platformy). Gra doczekała się dwóch dużych i równie dobrze ocenionych dodatków fabularnych.

