Premiera linii X92 8K telewizorów TCL-a

Podczas zdalnej konferencji "Transcend Vision" TCL zaprezentował m.in. telewizory serii Mini LED 8K X92 i X92 Pro. W skład pierwszej linii wchodzą urządzenia Mini LED 8K o przekątnej 65 i 75 cali, a flagowcem serii X92 Pro o przekątnej 85 cali jest OD Zero Mini LED 8K. Do budowy paneli zastosowanych w X92 Pro użyto diod mini-LED, które są o 700 razy mniejsze niż konwencjonalne LED-y. Umożliwiło to znaczne zmniejszenie grubości ekranu i opracowanie ultracienkiego telewizora o częstotliwości odświeżania wynoszącej 100 Hz. Ponadto w ekranach TCL QLED serii X zwiększono liczbę barw o ponad 100% – do ponad miliarda kolorów.

Serię X92 Pro wyposażono w system audio typu 5.1.2 składający się z 25 głośników o łącznej mocy na 160 watów. Z kolei w urządzenia serii X92 wbudowano 2.1-kanałowy system audio o mocy 60 W. Zarówno modele X92 Pro, jak i X92 dysponują systemami dźwiękowymi firmy Onkyo i Dolby Atmos.

Zarówno seria X92 Pro, jak i X92 mają wbudowaną usługę Google TV, która gromadzi w jednym miejscu filmy, programy, telewizję na żywo i inne materiały pochodzące ze wszystkich aplikacji i subskrypcji.

Obudowy obydwu linii inteligentnych telewizorów wykonano ze szczotkowanego i anodyzowanego aluminium.

Model 65-calowy wyceniono na 15 tysięcy złotych, a 75-calowy ma kosztować dwa tysiące więcej. Polska premiera rynkowa w tym miesiącu.



