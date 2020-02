Premiera smartwatcha firmy Oppo już wkrótce

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia Oppo Watch. Jakiś czas po ich opublikowaniu producent zaprezentował urządzenie na grafice promocyjnej. Inteligentny zegarek jest pierwszym tego typu gadżetem stworzonym przez chińską firmę.

Na kolejne informacje musimy jeszcze poczekać. Według nieoficjalnych firma zamierza wykorzystać przy produkcji zegarków panele OLED. Urządzenie ma bazować na systemie operacyjnym Wear OS. Prawdopodobnie zostanie też wyposażone w czujnik EKG.

Wygląda więc na to, że nie będzie to budżetowy sprzęt – cena zegarka ma wynosić około 1700 zł. Na potwierdzenie spekulacji musimy jednak poczekać do premiery, która najprawdopodobniej odbędzie się 6 marca br. Początkowo urządzenie miało zadebiutować podczas Mobile World Congress 2020, jednak impreza została odwołana z powodu epidemii koronawirusa

fot. Oppo