Prestigio 17,3 AiO – tam, gdzie typowy pecet się nie zmieści

Prestigio 17,3 AiO to działający pod kontrolą systemu Windows 10 komputer z dotykową matrycą TN (10 punktów dotyku) o rozdzielczości 1600 x 900. Zastosowano w nim dobrze znany procesor Celeron N3350 (2,4 GHz), 4 GB RAM i 32 GB dysk SSD. Pamięć można powiększyć do 128 GB za pomocą karty microSD lub do 2 TB przy użyciu HDD. Istotnym elementem konfiguracji jest moduł Wi-Fi oraz karta sieciowa z gniazdem RJ-45. Całość waży 2 kg, a dzięki zintegrowanej baterii o pojemności 5 tys. mAh może działać kilka godzin bez zasilania zewnętrznego.

Dzięki tym cechom Prestigio 17,3 AiO to nie tylko komputer PC, ale świetnie sprawdzi się jako terminal sieciowy czy element rozwiązania typu Digital Signage.

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta, sugerowana cena dla końcowego odbiorcy to 1399 zł.