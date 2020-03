Problemy z wydajnością Azure

W ostatnich dniach pracownicy w Wielkiej Brytanii narzekają na chmurę Microsoft Azure. Użytkownicy zgłaszają problemy z tworzeniem nowych zasobów i funkcjami niezawodności. Raporty wyświetlane przez witrynę Down Detector, która zajmuje się śledzeniem awarii, potwierdzają, że platforma ta nie działa należycie.

Błędy Azure, na które wskazują użytkownicy, wyglądają tak, jakby chmura była pełna. Na ekranach pokazują się informacje o tym, że „nie ma wystarczającej pojemności w tym regionie". Region, w którym występuje najwięcej skarg, to południe Wielkiej Brytanii. W pozostałych częściach świata chmura działa zadowalająco.

Struktura Azure powoduje, że niektóre typy zasobów powinny być blisko siebie (w tym samym regionie), aby chmura funkcjonowała prawidłowo. Ponieważ Azure to globalna usługa stworzona przez Microsoft, teoretycznie nie ma możliwości, by przestała działać. Problemy, które napotykają klienci, występują lokalnie, co najprawdopodobniej spowodowane jest nagłym obciążeniem sieci, na które nikt nie był przygotowany.

fot. Down Detector