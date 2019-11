Procesor Dimensity 1000 z obsługą 5G

Procesor składa się z czterech rdzeni Cortex-A77 2,6 GHz i takiej samej liczby Cortex-A55 2 GHz. Ponadto układ wykorzystuje GPU Mali-G77 MP9 i obsługuje pamięć RAM LPDDR4x – dzięki temu MediaTek prawdopodobnie znów dołączy do grona producentów zajmujących się dostarczaniem chipów do urządzeń z najwyższej półki.

Przemawia za tym również fakt, że Dimensity 1000 wyposażony został w sześciordzeniowy chip AI API 3.0. Procesor będzie obsługiwał rozdzielczość QHD+ z częstotliwością odświeżania do 90Hz, a także wideo 4K (60 kl./s) z kodekami H.264, HEVC i AV1. Urządzenia wyposażone w nowy chipset mają pojawić się na przełomie 2019/2020 r, na początku na rynku azjatyckim. W Stanach Zjednoczonych działanie modemu Dimensity 1000 będzie ograniczone. Modem Dimensity 1000 ma maksymalną teoretyczną prędkość pobierania wynoszącą 4800 Mb/s i wysyłania 2500 Mb/s, ale dotyczy to sieci „sub-6" 5G, a sieci tego typu (działające poniżej 6GHz) są za oceanem bardzo rzadko spotykane. Wiele wskazuje na to, że w układ MediaTeka zostanie wyposażony smartfon Redmi K30 Pro.

fot. MediaTek