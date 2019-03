Procesor Huawei z nową technologią

Huawei Kirin 9850 to procesor, który trafi najpewniej do urządzeń z serii Mate 30. Chiński producent przygotowuje się do stworzenia jednostki, która będzie w stanie pochwalić się wysoką mocą oraz niezłą energooszczędnością. W tym celu Huawei skorzysta z procesu EUV.

Kirin 985 ma zostać wyprodukowany w 7 nanometrowym procesie technologicznym. Zastosowanie technologii EUV pozwoli na zwiększenie gęstości tranzystorów na jednym chipie bez konieczności zwiększania jego rozmiaru.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, jakiego skoku wydajności będzie można spodziewać się po Kirinie 985. Można jednak założyć, że będzie to co najmniej 30 procent względem poprzedniej generacji tego układu.