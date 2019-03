Projektory krótkiego rzutu dla szkół i biznesu

Nowe projektory Optomy zostały zaprojektowane z myślą o niewielkich salach lekcyjnych oraz konferencyjnych. Dzięki zastosowaniu obiektywów krótkiego rzutu projektory wystarczy odsunąć metr od powierzchni projekcyjnej, aby uzyskać obraz o przekątnej 100 cali. Ponadto są one przystosowane do współpracy z opcjonalnymi modułami Wi-Fi do przesyłania obrazu: Optoma HDCast Pro, QuickCast lub WHD200.

X318STe charakteryzuje się klasyczną rozdzielczością XGA (1024 x 768 px) i jasnością 3 700 ANSI lumenów, a W318STe rozdzielczością WXGA (1280 x 800 px) i jasnością wyższą o 100 ANSI lumenów. Żywotność ich lamp wynosi od 6 000 h dla pracy przy maksymalnej jasności do 15 000 h w trybie eco+.

Cena i dostępność

Projektory Optoma W318STe i X318STe są już dostępne w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją producenta oraz roczną lub obliczoną na 1 000 godzin użytkowania gwarancją na źródło światła.

W przypadku kupna W318STe lub X318STe w ramach programu „Aktywna tablica" istnieje możliwość rozszerzenia ich gwarancji do 5 lat na projektor oraz lampę (lub 2 500 h dla źródła światła). Sugerowana cena detaliczna Optoma W318STe wynosi 3190 PLN, a modelu X318STe - 2890 PLN.