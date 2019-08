Przeciek: prawdopodobne nazwy tegorocznych iPhone'ów

Zapowiedź nowych iPhone'ów będzie mieć miejsce najprawdopodobniej w wrześniu. Jednak już teraz pojawiły się spekulacje. Apple zamierza zapowiedzieć w tym roku trzy nowe smartfony z różnych półek cenowych.

Zdaniem Steve H.McFly'a, eksperta od przecieków związanych ze smartfonami, nowe modele nazywać się będą: 11R, 11 i 11 Max. Innego zdania jest CoinX, który rok temu jako pierwszy podał prawidłowe nazwy nowych modeli. Jego wersja wydaje się więc bardziej wiarygodna. Najtańszy model będzie określany po prostu jako... iPhone, a dwa droższe jako iPhone Pro. To sygnał, że Apple próbuje ujednolicić nazewnictwo swoich urządzeń – podobny schemat jest stosowany w przypadku iPadów.

Potwierdza się też to, że wszystkie modele nowych iPhone'ów będą miały trzy aparaty z tyłu, uzupełnione diodą oświetlającą. Pojawiły się nawet pogłoski, że potrójny obiektyw trafi również do tegorocznych iPadów. Przekątne ekranów zapowiadanych smartfonów wynosić będą: 5,8 (LCD), 6,1 (OLED) i 6,5 cala (OLED). W kwestii cen Apple nie planuje dużych zmian – w przybliżeniu mają one odpowiadać serii X.

fot. Apple